والي: الدعم النقدي وصل 18 مليار جنيه.. والحكومة تنحاز للصعيد

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن الدعم النقدي وصل إلى 18 مليار جنيه، موضحة أن العدالة الاجتماعية تعني أن يتاج لجميع المصريين الفرص بشكل عادل.

أضافت والي، خلال كلمتها بالمؤتمر الوطني للشباب، اليوم الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية: "العدالة الاجتماعية تشمل الإغاثة والدعم بكافة أشكاله، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية يحتاج لمؤسسات قوية في الدولة".

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وأكدت أن الحكومة منحازة للصعيد والفقراء، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر فقرًا تحصل على النسبة الأكبر من الدعم النقدي، وأن هناك 37 ألف مطلقة تحصل على دعم من الوزارة.

يشارك في المؤتمر 1300 شاب من محافظات غرب الدلتا، وشباب تقدموا بطلبات للحضور عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن نفس المنطقة، كما يحضر المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس حقوق الإنسان.