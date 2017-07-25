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كلوب مصر على ضم نابي كيتا

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كلوب مصر على ضم نابي كيتا كلوب مصر على ضم نابي كيتا

التحرير

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يُصر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على ضم الغيني الدولي نابي كيتا، لاعب خط وسط نادي لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن نادي ليفربول قدم عرضًا جديدًا لنادي لايبزيج الألماني يقدر بقيمة 74 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم الغيني صاحب الـ22 عامًا هذا الصيف، وذلك بعد رفض لايبزيج عرضًا سابقًا بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني.

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يشار إلى أن نابي كيتا تسبب في إلغاء تدريبات فريقه أمس الإثنين، بعد تدخله القوي على زميل ديمي الذي أدى لخروج اللاعب بإصابة في ركبته اليمنى من التدريبات، مما أشعل غضب المدرب رالف هازنهاتل.

يذكر أن اللاعب الغيني يملك شرطًا جزائيا في عقده بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الشرط لا يمكن تفعيله إلا الصيف المقبل، لكن يبدو أن الغيني حريص على الانتقال لنادي ليفربول هذا الصيف.

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التحرير

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