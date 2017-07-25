محرز يرفع الراية البيضاء مع ليستر سيتي

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ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي الجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي استسلم للأمر الواقع، وقرر الاستمرار مع الثعالب للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ناديي أرسنال الإنجليزي وروما الإيطالي، كانا الأقرب لضم رياض محرز، ولكن الطلبات المادية الخاصة بفريق ليستر سيتي حالت دون إتمام صفقة رحيله.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليستر سيتي قد طلب مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب في التعاقد مع محرز، وكان الرد هو صرف نظر روما وأرسنال عن اللاعب، لذلك سيكون على محرز الانتظار لموسم آخر مع الثعالب، حتى يحقق رغبته في الرحيل، وهذا بسبب صعوبة إيجاد فريقًا يدفع هذا المبلغ حاليا.

يذكر أن الجزائري صاحب الـ26 عامًا كان قد طلب بشكل رسمي من إدارة ليستر سيتي الموافقة على رحيله، لخوض تجربة جديدة في مكان آخر.