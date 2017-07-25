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صادقت الجاسوسة حكمت فهمي وأحبت علي الكسار.. ما لا تعرفه عن زكية إبراهيم

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صادقت الجاسوسة حكمت فهمي وأحبت علي الكسار.. ما لا تعرفه عن زكية إبراهيم صادقت الجاسوسة حكمت فهمي وأحبت علي الكسار.. ما لا تعرفه عن زكية إبراهيم

التحرير

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35 عامًا هو عمر مسيرتها الفنية التي انطلقت من المسرح، حيث نالت النجومية ودور البطولة، وهو ما لم يحدث في السينما بالقدر ذاته، إذ إن السينما عشقت وجوها أخرى ومنحتها من النجومية أكثر من تلك التي منحها لها المسرح، ومن بينهم الفنانة الراحلة ماري منيب التي كانت المنافسة الأولى للفنانة الراحلة زكية إبراهيم.

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المعلومات المتوفرة عن حياة زكية إبراهيم تكاد تكون معدومة، سوى أنها ولدت في 25 يوليو 1901، أما مسيرتها الفنية فقد بدأت مع فرقة "الريحاني"، ثم انضمت إلى فرقة منافسه الفنان الراحل الشهير

بـ"عثمان" وهو علي الكسار، وظلت تتدرج في مساحة الأدوار حتى صارت هى بطلة عروض الفرقة لسنوات.

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وتفيد بعض المعلومات أنها ارتبطت عاطفيا بالفنان علي الكسار، وكانت سببا في أن تترك ماري منيب الفرقة بسبب غيرتها عليه، ومع ذلك شاركت زكية إبراهيم الفنانة ماري منيب عددًا من الأفلام أثناء وجود ماري في فرقة الريحاني ومنها "العزيمة، ألف ليلة وليلة".

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اشتهرت زكية إبراهيم بوصلات الشتائم والردح المتواصل في أدوارها السينمائية، والتي كانت تبعث الضحك في نفوس مشاهديها حتى احتلت قلوبهم في كل بيت يسمعها.

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مارست أدوار "الحماة المشاكسة" في أفلام جمعتها بالفنان علي الكسار، منها: "سلّفني 3 جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، نور الدين والبحارة التلاتة"، وفيلم "العزيمة" مع حسين صدقي، وفيلم "ليلة الدخلة" مع الراحل إسماعيل يس، ويبدو أنها وجدت في في الشتائم والضرب مخرجًا لمشاعرها التي تعلَّقت به طيلة عملهما المسرحي والسينمائي.

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ومن المواقف التي سُجلت عن الفنانة الراحلة زكية إبراهيم أنها قامت برعاية الجاسوسة حكمت فهمي، بعد أن أُلقي القبض عليها وأضربت عن الطعام، فتم نقلها إلى المستشفى، وتعود تلك العلاقة إلى فيلم "العزيمة" الذي تشارك فيه الاثنان، ونشأت بينهما صداقة استمرت لأعوام، ومن حينها اختفت "زكية" عن الأضواء ولم تعد تتناولها الصحافة، إلى أن وافتها المنية في 8 أبريل عام 1970 عن عمر ناهز 69 عامًا.

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التحرير

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