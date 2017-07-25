مذيعة قناة «الحرة» التي لاحقها خبر الزواج من «العميد».. 13 معلومة عن دينا فؤاد

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مسيرة فنية قصيرة لم تكن صاحبتها لتخوضها لولا الصدفة التي لعبت دورًا في تحويل حياتها المهنية من الإعلام إلى التمثيل، والفضل في ذلك يعود إلى ملامح وجهها التي لاقت قبولًا أمام الكاميرا، فضلًا عن شغفها بدخول ذلك المجال الذي لم تكن الفرصة متاحة لاقتحامه، فتركت الإعلام وتفرغت للتمثيل، لتصبح خلال سنوات قليلة واحدة من نجمات الصف الثاني في السينما والتليفزيون.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة دينا فؤاد.

1- ولدت في قرية "شها" بمدينة المنصورة، يوم 25 يوليو 1987، أي أنها تبلغ من العمر 30 عامًا.

2- بدأت العمل كمذيعة في قناة الحرة، بعدما اجتازت اختبارات القناة لاختيار وجه إعلامي جديد لتقديم برنامج سياسي اجتماعي بعنوان "حكايات مصرية"، وحظيت بموافقة إدارة القناة في أمريكا، إذ كان الكونجرس الأمريكي يشرف على تمويل البرنامج.

3- ظلت لمدة عامين تقدم برنامج "حكايات مصرية"، وأثناء إجرائها حوارًا صحفيا سألها الضيف إن كانت ترغب في التمثيل فأجابت بنعم، ولكن الفرصة لم تحن حتى الآن، فاتصل الأخير بالفنان نور الشريف، وطلب منه تبني "دينا".

4- أرسل الفنان نور الشريف، المذيعة في ذلك الوقت دينا فؤاد إلى ورشة إعداد ممثل، ثم قدمها للمرة الأولى للجمهور من خلال مسلسل "الدالي"، في عام 2007، حيث جسدت دور ابنته "هبة".

5- كان من المقرر أن تقدم برنامجًا آخر على شاشة قناة الحرة بعنوان "مع الناس"، ولكن سرعان ما تعاقد معها التليفزيون المصري لتقديم برنامج "يسعد صباحك"، وذلك أثناء مشاركتها في مسلسل "الدالي"، وبالفعل قدمت البرنامج على الهواء مباشرة لمدة 6 أشهر، ثم قررت التفرغ للتمثيل وترك الإعلام، وفق ما أوضحت في لقائها التليفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "السادة المحترمون".

6- الظهور السينمائي الأول لها كان من خلال فيلم "حلم العمر"، عام 2008، مع النجم حمادة هلال، وحقق نجاحًا واسعًا، إذ تقاسمت دور البطولة من خلال تجسيد شخصية "نور" التي تموت في آخر أحداث الفيلم، ثم شاركت بعده بأفلام منها: "فاصل ونعود، المواطن برص، وش سجون".

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7- تألقت في دور "رشا" بمسلسل "العار"، وعن مشاركتها في ذلك المسسلسل قالت: "الترشيح تم من خلال المخرجة شيرين عادل ورحبت به الشركة المنتجة للمسلسل وبالنسبة لي وافقت على المسلسل لأن شخصية رشا استفزتني جدا، ووجدت بها مساحة كبيرة للأداء التمثيلي"، وبسؤالها عن مشاهد الضرب في المسلسل تابعت قائلة: "كان مشهد الضرب أصعب المشاهد بالنسبة لي ولم يكن من الممكن أن أستعين بدوبليرة، لأن وجهي كله يظهر في المشهد، وأعدنا تصويره 3 مرات وفي كل مرة كان يصفعني أحمد رزق صفعات حقيقية، وفي نهاية المشهد أصبت في رأسي بتجمع دموي بعد ارتطمت رأسي بشيء صلب من الأثاث وحدث لي إغماء بعدها واستغرق علاج آثار هذا المشهد عدة أيام"، وفق ما صرحت به لموقع "إيلاف".

8- تزوجت ولديها ابنة وحيدة تبلغ من العمر 10 سنوات واسمها "زينة".

9- صرحت بأنها لا توافق على دخول ابنتها الوسط الفني، حيث قالت: "الوسط الفني مليء بالمشكلات والأزمات، والفنان دائما يدفع ثمن شهرته، لذلك أعدّها لكي تكون في مجال آخر غير التمثيل، سواء طبيبة أو مهندسة أو أي مهنة أخرى بعيدة عن الأضواء والمتاعب، لأن حياتها ستكون معرّضة للاختراق والشائعات إذا دخلت مجال الفن".

10- ترفض تقديم المشاهد الساخنة، وقالت في حوار مع جريدة "الرأي الكويتية": "أنا شخصيا أرفض تقديم المشاهد الساخنة، ولكن لا أمانع في تقديم مشاهد الإغراء بنظرة العين أو بأداء معيّن يمكن أن تسهم في توصيل الرسالة المطلوبة إلى الجمهور دون إسفاف أو ابتذال".

11- تعرضت لإصابة في ذراعها اليسرى في أثناء استضافتها بحلقة من برنامج المقالب "فؤش في المعسكر"، إذ أصابتها "شظايا" طلقة صوت، وتم نقلها إلى المستشفى لاستخراجها.

12- لاحقتها منذ سنوات شائعات الزواج من اللاعب أحمد حسن، خاصة بعد ظهورها معه في عدد من المناسبات، آخرها في أثناء تكريمهما بأحد المهرجانات الدولية بدبي، وقد ظهرا في الصورة وهما يتهامسان، مما أثار الجدل مجددا حول زواجهما سرا، لكنها نفت ذلك أكثر من مرة قائلة: "لا يوجد أي سبب يجعلني أتزوج سرا، هذا الكلام عيب".

13- لها شقيق اسمه أحمد فؤاد لا يشبهها، ارتبط منذ سنوات بابنة الفنان محمد الصاوي، شيماء الصاوي، في حفل حضره نجوم الفن.