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الأهلي يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة الوحدة

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الأهلي يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة الوحدة الأهلي يسعى لتحقيق فوزه الأول في البطولة العربية عبر بوابة الوحدة

التحرير

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 6 أغسطس المقبل.

ويطمح الأهلي في مصالحة جماهيره وتحقيق أول ثلاث نقاط بعد خسارته من نظيره الفيصلي الأردني بهدف دون رد في أولى مباريات الأحمر بالبطولة.

ويأمل فريق الوحدة الإماراتي في تعديل مساره، وتحقيق نتيجة إيجابية على المارد الأحمر في أرضه ووسط جماهيره، بعد الهزيمة الأولى من نظيره نصر حسين داي الجزائري بهدفين دون رد.

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وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا استعدادا للوحدة جاؤوا كالتالي:

محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر ووليد أزارو وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.

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التحرير

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