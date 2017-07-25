مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الحالة الأمنية بمحطات المترو والسكة 11:06 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى حركة المرور.. كثافات بمحور صلاح سالم وكورنيش المعادي وكوبري عباس

كتب - علاء عمران:تفقد اللواء قاسم حسين مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في جولة مفاجئة، الخدمات الأمنية المعينة على إدارة شرطة السكك الحديدية "محطة سكك حديد القاهرة، وإدارة شرطة مترو الأنفاق بمحطات مترو "الشهداء، العتبة، محمد نجيب، أنور السادات، والشهداء، لمتابعة الحالة الأمنية.وأكد مساعد الوزير، على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، للحد من ظاهرة بيع التذاكر بالسوق السوداء، مشدداً على ضرورة وجود المباحث الإدارية لمراجعة صرف التذاكر للركاب.وأكد قاسم على تواجد مجموعات التفتيش المتقدمة بمداخل المحطات للتفتيش قبل الدخول لمنع تواجد مواقف "التوك توك" والميكروباص ولعدم افتراش الباعة الجائلين مما يعوق حركة سير المواطنين اثناء الدخول والخروج بالمحطة وتوسيع دائرة الاشتباه.كما تابع قاسم تشغيل أجهزة (X. RAYY) وبوابات الكشف على المعادن على مداخل المحطات والتأكد من صلاحيتهم وأكد على ضرورة فحص الحقائب والتنبيه بضرورة اليقظة التامة والاخطار الفوري عن أية ملاحظات في حينهووجه بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات مدعومة بالعنصر النسائي (الشرطة النسائية) للاشتباه داخل القطارات وتحقيق الانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار.وقام قاسم بالمرور على أرصفة المحطات و تفقد غرف أنظمة كاميرات المراقبة عقب تحديثها من قبل الشركة الموردة بعمل منظومة تقريب وتوضيح الأشخاص والحركة داخل المترو بجميع تابعياته للتأكد من صلاحيتها ومتابعة أدائها ومدى كفاءتها مؤكدا على ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفه مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل بواسطة عنصر المفرقعات (( الكلاب المدربة )) والإخطار الفوري بأية ملاحظات في حينه .كما تابع مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمكتب تلقى شكاوى المواطنين ومراجعة ما به من شكاوى ومدى الاستجابة لها وسرعة حلها للشكاوى وسرعة حلها مؤكدا على حسن مقابلة الشاكي والاستماع لهم للتأكيد على حسن المعاملة والظهور بالمظهر الجيد والانضباط اثناء العمل، وشدد على ضرورة وضع استيكر لإرشاد المواطنين لمكتب تلقى الشكاوى موضحا به رقم الخط الساخن الخاص بالإدارة "145"يتم استقبال أي شكوى من خلاله تيسيرا على المواطنين.

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