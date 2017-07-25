ارتباك في ملوي بالمنيا بسبب "تليفزيون" قديم

المنيا ــ ريمون الراوي:

تسبب "تليفزيون" قديم، تركه مجهول في أكثر الشوارع ازدحامًا بمدينة ملوي بالمنيا، في إرباك المواطنين، بعد تلقي الأمن بلاغًا بالاشتباه في العثور على قنبلة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، قبل أن تتعامل معه قوات الدفاع المدني، وخبراء المفرقعات حتى اكتشاف سلبية البلاغ.

البداية كانت عندما تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مدينة ملوي، بورود بلاغ من حراسة فرع بنك حكومي للمعاملات الإسلامية، بعثور مهندس حاسب آلي على "كرتونة" بها جسم غريب يثير الريبة على الرصيف المقابل للبنك، في ساعة متأخرة من الليل.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية معززة بسيارات إطفاء، وخبراء مفرقعات، وقوة أمنية بقيادة العقيد أحمد عبدالهادي، نائب مأمور بندر ملوي، والعقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع بحث جنوب المنيا، والرائد حاتم وجيه، رئيس مباحث بندر ملوي.

وأكد شهود عيان أنه بتطويق محل الاشتباه، جرى فحص الـ "كرتونة" بحرص، وتبين أن بداخلها جهاز تلفاز قديم، وخشية أن يكون مفخخ أو مستخدم للتمويه على شحنات ناسفة، تم تفجير الجهاز بكبسولة تفجير مفرقعات عن بعد، ليتأكد سلبية البلاغ، و خلو الجهاز من أية مواد أو شحنات ناسفة، وتم تحرير محضر بالواقعة.