رئيس الوزراء يتوجه للأردن الخميس لرئاسة اجتماع اللجنة العليا المشتركة

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يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، الخميس المقبل، فى الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء للمملكة لمدة يوم واحد.

يتناول اجتماع اللجنة، الذى يحضره عدد من الوزراء من الجانبين، بحث سبل التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين فى قطاعات التجارة والسياحة والآثار والاقتصاد، كما يتناول تعاون القاهرة وعمان فى مجالات القوى العاملة والتدريب المهنى والفنى، والخدمات الجوية الدولية والبحرية، والجيولوجيا والتعدين، وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة، إضافة إلى التعاون فى مجالات الصحة والدواء، والإسكان والتشييد.