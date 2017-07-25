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ماذا كتب السيسي في سجل الزوار بمكتبة الإسكندرية؟ (فيديو)

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ماذا كتب السيسي في سجل الزوار بمكتبة الإسكندرية؟ (فيديو) ماذا كتب السيسي في سجل الزوار بمكتبة الإسكندرية؟ (فيديو)

التحرير

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وقع رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، صباح اليوم الثلاثاء، في سجل زيارات كبار الزوار بمكتبة الاسكندرية، وذلك بمجرد وصوله المكتبة للمشاركة في ثان أيام المؤتمر الوطني الرابع للشباب المنعقد بالإسكندرية.

وقال السيسي إن كلمته في سجل كبار الزوار تتضمن بشرى وهي أن مكتبة الاسكندرية سيكون لها توأمة في مدينة العلمين خلال عامين.

واصطحب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الرئيس، في جولة تفقدية بالمكتبة، استمع خلالها لشرح مجموعة من المسئولين بالمكتبة عن أبرز محتويات ومباني المكتبة وأبرز الكتب والمخطوطات التي تحتويها المكتبة.

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كما شاهد السيسي ما تحتويه المكتبة من مقتنيات آثرية مثل كسوة الكعبة التي تم صنعها على أيدي النساجين المصريين عام 1830، بالإضافة إلي أحدث جهاز كمبيوتر قادرعلى عمل أكثر 118 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

وتفقد الرئيس قاعة المؤتمرات التي تضم عرضا لأهم الكتب سواء المكتوبة على البرديات والمخطوطات، والتي تضم ايضا الكتب المقدسة، فضلا عن بردية مكتبة الإسكندرية القديمة وهي النسخة الوحيدة المتبقية منها.

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التحرير

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