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أكاديمية الشرطة تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالكلية إلكترونيا

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أكاديمية الشرطة تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالكلية إلكترونيا أكاديمية الشرطة تبدأ تلقي طلبات الالتحاق بالكلية إلكترونيا

التحرير

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بدأ موقع أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، عبر موقعها الإلكتروني، للتقديم اضغط هنا..

على أن يتم استقبال طلبات الالتحاق على النحو التالي:

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أولا: يكون التقديم عن طريق الإنترنت، للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية "دور أول ـ دور ثان" للعام الدراسي الحالي 2017 أو السابق 2016، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس 10 أغسطس المقبل.

ثانيا: يكون التقديم من داخل مقر الكلية من خلال مكتب تنسيق القبول للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج البلاد، وكذا طلبة الدبلومات الأجنبية، بدءًا من يوم السبت المقبل وحتى الخميس 10 أغسطس المقبل.

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التحرير

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