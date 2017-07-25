صفحة السيسي تنشر فيديو لياسين الزغبي: همة وعزيمة

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نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، عبر موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، فيديو مدته 28 دقيقة عن رحلة متحدي الإعاقة، الشاب ياسين الزغبي.

وقالت الصفحة: «ياسين الزغبي بكل همة وعزيمة تجول في محافظات الدلتا، لجمع أسئلة المواطنين، متحديًا ذاته بساق واحدة في إيصال صوت كل صاحب شكوى، تمهيدًا لعرضها على الرئيس خلال المؤتمر».

وأعادت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نشر الفيديو.

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كان الزغبي قد ظهر لأول مرة، منذ 3 أشهر، عبر برنامج «Ninja Warrior» على قناة «ON E» ولفت الأنظار بأدائه المتميز رغم إعاقته.