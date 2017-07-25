مقتل 40 تكفيريا في المرحلة الرابعة لـ«حق الشهيد» (فيديو)

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، شمال سيناء، وتنفيذ المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي من المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن مقتل 40 تكفيريا والقبض على 5 آخرين، واكتشاف وتدمير 20 عربة و4 دراجات نارية و4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 52 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلا عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة و8 ورش تستخدم في تصنيعها، بجانب ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية.