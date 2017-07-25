محافظ الأقصر يوجه بتوفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات الأهلية

الأقصر - محمد محروس:

وجه محافظ الأقصر، محمد بدر، تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي، بتوفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية، المقرر سفرهم يوم 21 أغسطس المقبل، لأداء مناسك فريضة الحج، وتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجههم.

وفي السياق نفسه، أعلن أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تسليم جوازات سفر حجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بدورها باستخراج التأشيرات بالقنصلية السعودية.

وأشار "عبيد" إلى فوز 144 حاجًا وحاجة برحلة حج الجمعيات الأهلية عام 1438 هـ - 2017، بينهم 67 ذكور، و77 من الإناث، بالإضافة إلى 3 مشرفين بينهم مشرف إداري، و2 مشرفين تابعين للجمعيات الأهلية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المديرية بدأت بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية للحجاج والمشرفين بدأت بمركز إسنا، ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة توعية حجاج مركز أرمنت غداً الأربعاء، وجارى تنظيم العديد من الندوات فى مختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

وتهدف الندوات إلى توعية الحجاج بمناسك الحج إلى جانب التوعية الصحية والوقائية، والرد على جميع تساؤلات الحجاج فيما يتعلق بخطوات أداء مناسك الحج بداية من سفر الحجاج من القاهرة وحتى اتمام مناسك الحج بالأراضى المقدسة.