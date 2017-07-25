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مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بـ"أفعال حقيقية"

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مصراوي Masrawy

مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بـ"أفعال حقيقية"

10:49 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

برلين - (د ب أ):

دعا مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان التركية إلى مفاوضات بناءة وخطوات محددة لتحسين العلاقات.

وقال هان في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه يمكن لتركيا، التي تواصل ابتعادها عن أوروبا، تحسين علاقاتها مع الاتحاد عبر الأفعال الحقيقية فقط.

وأضاف هان: "الأمور واضحة. على تركيا أن تتخذ قرارها، لأن تعبيرها عن النوايا محدود للغاية".
وقبل زيارة مسؤولين من الحكومة التركية لبروكسل ذكر هان أن التصعيد الداخلي المتمثل في اعتقال نشطاء حقوقيين والملاحقة المستمرة للصحفيين ومختلف الفئات الاجتماعية دون مراعاة معايير دولة القانون لا تعزز للأسف من إنتاجية هذه الاجتماعات رفيعة المستوى.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك سيشاركان في اجتماع اليوم في بروكسل.

وأوصى هان بعدم إنهاء اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وقال: "الاتفاق أثبت جدارته، لأن تركيا والاتحاد الأوروبي يفيان بالتزاماتهما فيه"، مشيرا إلى أن تدفق اللاجئين عبر شرق البحر المتوسط تراجع بنسبة 98% بفضل هذه الاتفاقية.

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