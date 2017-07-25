كيف تتحكم «السوشيال ميديا» وشركات الرعاية في انتقالات اللاعبين؟

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في المرة الأولى التي توجه فيه واين روني إلى إيفرتون، كان لا يزال طفلًا صغيرًا يجلس في مدرجات ملعب جوديسون بارك رفقة والديه، أما الأن ومع عودته الثانية للفريق هذا الموسم، أصبح روني نجمًا يوقع على الكاميرات.

ونشر نادي إيفرتون على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تواجد فيه روني لمدة لا تتخطي 10 ثواني وقع خلالها على عدسة الكاميرا، وتم إعادة نشر ذلك الفيديو (شير) من قبل متابعي النادي على الموقع 27 ألف مرة كما حصل على 45 ألف إعجاب و1,300 تعليق.

وانتشر ذلك الفيديو بقوة في جنوب شرق أسيا وفي أمريكا الجنوبية في الوقت الذي لم يكن يهتم أحد من قبل بنادي إيفرتون، ويوضع ذلك الفيديو كيفية تحول إعلان الصفقات إلى فن جديد، حيث يصور النادي واللاعب فيديو قصير للترويج للصفقة المبرمة.

ويظهر الفيديو جنبات ملعب جوديسون بارك وصور بعض لاعبي الفريق إلى جانب ظهور واين روني في أخر المقطع وهو يوقع على الكاميرا مع وجود خلفية صوتية للفيديو لأفضل لقطات روني مع التوفيز في السابق.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عدد متابعي واين روني على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر من عدد متابعي أي نادي في الدوري الإنجليزي، مشيرة إلى أن اسم اللاعب وحده يعد علامة تجارية مميزة خارج بريطانيا.

ويحتل روني المركز السابع عالميًا من بين لاعبي كرة القدم الأكثر متابعة على تويتر، وعلى الرغم من اقترابه من نهاية مسيرته، إلا أنه لا يزال يتفوق على نجوم بارزين في الدوري الإنجليزي من حيث عدد المتابعات على تويتر، حيث يتفوق على سيرجيو أجويرو وسيسك فابريحلس وبول بوجبا وديفيد خيا على سبيل المثال.

ويعد التواجد بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا هامًا للغاية من الناحية التجارية للأندية، حيث من الممكن أن يساهم هذا الأمر وحده في توفير أجر اللاعب من خلال الأموال التي يحصل عليها من الرعاة نظير حقوق صورته التي تظهر في الفيديوهات الترويجية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعندما انضم تيموي باجايوكو إلى تشيلسي الأسبوع الماضي، وصل إلى لندن وبصحبته طاقم تصوير الفيلم الدعائي للصفقة، ووضع في ذلك الفيلم موسيقى تصورية لأغنية الهيب هوب الأمريكية "بلاك بيتلز"، وتم تصويره وهو يتوجه إلى لندن عبر قطارات "يورو ستار" وتابع ذلك الفيديو نحو 86,500 ألف متابع على تويتر.

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وكذلك الحال مع بول بوجبا الذي يتمتع بعدد كبير من المتابعين على تويتر يصل إلى 3,58 مليون متابع، فعند عودته من جديد إلى مانشستر يونايتد حرصت شركة أديداس الراعية له وللنادي على تصوير فيديو ترويجي له مع المغني ستروزي والذي انتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

فلم يعد الاهتمام بالتلفيزيون في الوقت الحالي أمرًا هامًا للشركات، حيث تبحث تلك الشركات عن الترويج لنفسها من خلال الوصول إلى جميع الجماهير في هواتفهم المحمولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تفضيل الكثير من الجماهير متابعة اللاعبين أكثر من الأندية، بات الاهتمام بحاسبات اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا هامًا للغاية، فبالنظر إلى فيديو احتفال بوجبا ولوكاكو في حمام السباحة بلوس أنجلوس، نجد الدعاية لحذاء شركة أديداس.

وبالتالي شهرة اللاعب وقيمته على مواقع التواصل الاجتماعي تعزز من فرص النادي في الحصول على عقود أفضل من الرعاة الذين سيجدوا في حسابات اللاعب المكان المناسب للدعاية للمنتجات الخاصة بهم.

وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدوري الإنجليزي:

أكثر أندية الدوري الإنجليزي متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي: