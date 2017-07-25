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بدء التسجيل بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.. وتحويلات الطلاب أول أغسطس

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مصراوي Masrawy

بدء التسجيل بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.. وتحويلات الطلاب أول أغسطس

10:13 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

بدء التسجيل بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.. وتحويلات الطلاب أول أغسطس

كتب - محمد قاسم:

اقرت جامعة القاهرة قواعد تحويل ونقل قيد الطلاب بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2017/ 2018.

ويبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة في تلقى طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب اعتبارا من الثلاثاء أول أغسطس المقبل وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى مركزياً من خلال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

ولفتت إلى أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية فى ضوء إمكانيات الكليات بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع الأفضلية للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى في التقدير العام، والتزام الطالب إثبات محل إقامته فى النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة.

وأشارت إلى أنه لا تقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والاعلام، ودار العلوم، والآثار، وطب الأسنان، والحاسبات والمعلومات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة او نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات. مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، وإثبات محل الإقامة.

واضاف الخشت أن التسجيل للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد بدأ عبر الموقع الإلكتروني، لافتا إلى بدء الاستعدادات بالجامعة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي المقبل.

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