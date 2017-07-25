مطاردة مثيرة بين شرطي ولص تنتهي بسقوط الأخير في باب الشعرية

كتب- فتحي سليمان:

ألقى أمين شرطة تابع للإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل خطف حقيبة سيدة اثناء عبورها شارع البنهاوي، بعد مطاردة مثيرة بشوارع باب الشعرية.

وهرب المتهم في الشوارع الجانبية، غير أن أمين الشرطة لاحقه، ونجح في ضبطه وسلمه إلى المقدم أحمد ملش رئيس مباحث قسم باب الشعرية.

بدأت الواقعة اثناء تواجد قوة أمنية من الانضباط المروري بشارع البنهاوى في منطقة باب الشعرية لمتابعة الحالة المرورية فاستغاثت سيدة بهم بسبب قيام شخص يستقل دراجة بخارية بخطف حقيبتها.

انطلق أمين شرطة محمد هجرس من قوة إدارة المرور بعد تتبع خط سير المتهم بشوارع باب الشعرية، وطارد اللص اثناء هروبه في أحد الشوارع حتى ألقى القبض عليه.

تسلم قسم شرطة باب الشعرية المتهم وعاد أمين الشرطة لمتابعة حركة السيارات وفرض الانضباط المروري بالطريق.

وقال العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات بمرور القاهرة، أن رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة ينتشرون بكافة المحاور والميادين لمتابعة الحالة المرورية، بناء على تعليمات اللواء علاء متولي مدير المرور لسحب أي كثافات تظهر بالطرق.