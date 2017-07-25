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إغلاق 25 محل مخصبات وأسمدة زراعية بدون تراخيص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 25 محل مخصبات وأسمدة زراعية بدون تراخيص بالشرقية

10:30 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

إغلاق 25 محل مخصبات وأسمدة زراعية بدون تراخيص بالشرقية

اللواء خالد سعيد

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق 25 محل لبيع الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية بمركز ومدينة صان الحجر؛ تعمل بدون تراخيص من وزارة الزراعة، بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته والقانون رقم 453 لسنة 1954.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المحلات المُشار إليها؛ لتنفيذ قرار الغلق بالتنسيق مع شرطة المسطحات بمديرية أمن الشرقية، وإدارات ، ومجالس المدن.

كان المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالشرقية، تقدم بمذكرة تفيد بضبط المحلات المُشار إليها؛ لممارسة نشاط بيع الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية بدون تراخيص من الوزارة، مطالبًا باستصدار قرار بالغلق الإداري لتلك المحلات، لحين قيام أصحابها بإنهاء إجراءات التراخيص وسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات.

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