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بالفيديو.. نتائج 7 أيام لعملية "حق الشهيد" في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

.. نتائج 7 أيام لعملية "حق الشهيد" في شمال سيناء

10:17 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

القوات المسلحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني لليوم السابع على التوالي، استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد، وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وتنفيذ المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي.

وقال المتحدث العسكري، إن نتائج عملية حق الشهيد خلال السبعة أيام، مشيراً إلى أنها أسفرت عن - مقتل عدد (40) فرد تكفيري والقبض على (5) آخرين، و اكتشاف وتدمير (20) عربة و(4) دراجات نارية و(4) عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية.

وأضاف أنه تم تدمير عدد (52) وكر تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال ، فضلاً عن تدمير أكثر من (100) عبوة ناسفة و(8) ورش تستخدم فى تصنيعها، كما ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية.

وأوضح المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون ستواصل استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء .

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