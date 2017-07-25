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مرصد الإفتاء يشيد ببطولة جندي بالقوات المسلحة تصدي لسيارة مفخخة بالعريش

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء يشيد ببطولة جندي بالقوات المسلحة تصدي لسيارة مفخخة بالعريش

10:13 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

مرصد الإفتاء يشيد ببطولة جندي بالقوات المسلحة تصدي لسيارة مفخخة بالعريش

قائد دبابة تصدي لسيارة مفخخة بالعريش

كتب - محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعملية البطولية التي نفَّذها أحد جنود البواسل في سيناء، بتصديه لإحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة بالدبابة؛ حفاظًا على أرواح العشرات من المدنيين والعسكريين.

وأوضح المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجنديَّ قائد الدبابة، الذي كان موجودًا في أحد كمائن القوات المسلحة جنوبيَّ مدينة العريش، لاحظ حركاتٍ مريبةً لسيارة دفع رباعي حاولت اقتحام الكمين، فقام بعمل بطولي واستباقي ليتفادى به الهجوم، ويحافظ على حياة عشرات المدنيين والجنود بالمكان، فتصدى للعربة المفخخة واصطدم بها بدافع وطني، وبشرف العسكرية المصرية، وتلقى الموجة التفجيرية في جسم الدبابة لتجنب حدوث كارثة محققة.

وأكد المرصد أن صلابة الجيش المصري وشجاعة جنوده واستبسالهم، يمثِّلان العامل الرئيسي ليأس الإرهابيين من إيجاد موطئ قدم لهم في مصر، ويدعم قوات الجيش والشرطة في تلك الروح الفدائية إيمانُ أبناء مصر بأهمية تطهيرها من الإرهاب ومساندتهم قوات الجيش والشرطة في حربهم ضد تنظيمات العنف. وتثبت الوقائع أن قواتنا المسلحة والشرطة لن يتركا فرصةً أمام الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الشيطانية التي تستهدف تمزيق الوطن وتهديد سلامته.

وقدم مرصد دار الإفتاء خالص تعازيه لأسر الشهداء المدنيين السبعة الذين تصادف وجودهم أمام الكمين أثناءَ وقوع الانفجار في هذا العمل البطولي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يُلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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