إسرائيل تعتقل 26 مواطنا وإصابة شابين في نابلس

رام الله – (أ ش أ):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة بمختلف أنحاء الضفة الغربية، طالت 26 مواطنا؛ بينهم والدة منفذ عملية مستوطنة "حلميش".

وقالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة “ابتسام العبد”؛ والدة الجريح “عمر العبد” منفذ عملية حلميش شمالي غرب المدينة، عقب دهم منزلها في بلدة كوبر شمالي رام الله.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل الفلسطينيين في البلدة، وعاثت فيها خرابا، بينهم منزل عائلة الأسير عمر العبد وأقاربه؛ قبل أن تصادر منها مبالغ مالية، بزعم استخدامها في دعم "الإرهاب".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أعادت إغلاق مداخل بلدة كوبر بـ “السواتر الترابية”، وجددت تشديد الحصار عليها المتواصل منذ الجمعة الماضية.

وأوضح تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت فجر اليوم 26 فلسطينيا ممن وصفهم بـ“المطلوبين”، بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وبين أن الاعتقالات طالت ثلاثة فلسطينيين من بلدتي تل غربي نابلس وبيت إيبا شمالي المدينة ومخيم عين بيت الماء، وأربعة من مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقيها وآخرين من مدينة جنين.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من بلدات كوبر شمالي رام الله، نعلين وبدرس غربي المدينة، وآخر من بلدة بروقين غربي سلفيت.

وطالت الاعتقالات وفق ذات التقرير، خمسة مواطنين من بلدات تقوع شرقي بيت لحم، حوسان غربي المدينة، وبيت فجار جنوبها، وثلاثة من بلدتي يطا ودورا جنوبي الخليل، وبيت أمر شمالي المدينة، ورابعا من مخيم عين السلطان شمالي أريحا.

من ناحية أخرى، أصيب فجر اليوم الثلاثاء شابان، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في نابلس، وجرت مواجهات مع الشبان تركزت في منطقة السوق الشرقي، حيث أصيب الشاب أحمد فارس أبو مسلم (20 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الكتف، كما أصيب الشاب فادي إبراهيم الشامي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.