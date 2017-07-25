مصراوي Masrawy

المرجعيات الدينية تكلف الأوقاف بتقديم تقرير أولي عن حالة المسجد الأقصى 10:05 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

جنود الاحتلال الاسرائيلي فى المسجد الأقصى

كتب – محمد مكاوي:كلفت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس بتقديم تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج المسجد الأقصى للوقوف على ما تم من عدووان داخل وخارج الحرم الأقصى وضرورة إزالتها.وذكر بيان صادر عن المرجعيات الدينية – أطلع مصراوي على نسخة منه – الثلاثاء، رفض المرجعيات الدينية التام لكل ما قام به الاحتلال من تاريخ 14 يوليو وحتى الآن، مؤكدة أنه في ضوء تقرير اللجنة المذكورة سيتم اتخاذ القرار المناسب.قررت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء وقف استخدام البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعدما تسببت باندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة المصغرة صوتت على إزالة البوابات الإلكترونية صباح الثلاثاء".وأغلق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب حادث إطلاق نار داخل إحدى باحاته أسفرت عن استشهاد 3 شبان فلسطينيين ومقتل شرطيين اثنيين إسرائيليين قبل أن تعاود فتحه بعد يومين بعد فرض إجراءات أمنية جديدة ممثلة في أبواب إلكترونية.ورفضت المرجعيات الدينية في اتلقدس المحتلة دخل المصلين من تلك الأبواب، وأقاموا الصلوات الخمس أمام الحواجز الأمنية التي فرضها الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى.واستشهد عشرات الفلسطيين وأصيب المئات إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال أمام أبواب المسجد الأقصى وفي عدة مناطق آخرى رفضًا لإجراءات التي يفرضها الاحتلال على المسجد الأقصى.وعقد مجلس أمن الأمم المتحدة جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الاثنين، لكنها لم تخرج بأيات قرارات أو بيالنات إدانة.وقال المبعوث الأممي لمنطقة الشرق الأوسط خلال جلسة مجلس الأمن "من المهم للغاية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة قبل الجمعة المقبلة".وأضاف: "ما من شك أنها أحداث محلية تقع في حقيقة الأمر في بضع مئات من الأمتار المربعة، لكنها تؤثر في ملايين، إن لم يكن مليارات الناس حول العالم".

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