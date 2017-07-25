ماذا كتب السيسي في سجل الزوار بمكتبة الأسكندرية؟

القاهرة - مصراوي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض مكتبة الأسكندرية اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل بدء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الوطني الرابع للشباب.

واستقبل الرئيس السيسي مدير مكتبة الأسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، وحرص الرئيس على التوقيع في سجل كبار الزوار الخاص بمكتبة الأسكندرية.

قال السيسي إن كلمته في سجل كبار الزوار تتضمن بشرى وهي أن مكتبة الاسكندرية سيكون لها توأمة في مدينة العلمين خلال عامين.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح لما تحتويه مكتبة الإسكندرية، حيث تفقد قاعة الاطلاع الرئيسية بالمكتبة والتي تعد من أكبر قاعات الاطلاع المفتوحة في العالم،حيث تتسع لـ2000 قارئ، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليوني كتاب بأكثر من 80 لغة مختلفة .

كما شاهد الرئيس السيسي ما تحتويه المكتبة من مقتنيات آثرية مثل كسوة الكعبة التي تم صنعها على أيدي النساجين المصريين عام 1830، بالإضافة إلي أحدث جهاز كمبيوتر قادرعلى عمل أكثر 118 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

وتفقد الرئيس السيسي قاعة المؤتمرات التي تضم عرضا لأهم الكتب سواء المكتوبة على البرديات والمخطوطات، والتي تضم ايضا الكتب المقدسة، فضلا عن بردية مكتبة الإسكندرية القديمة وهي النسخة الوحيدة المتبقية منها .