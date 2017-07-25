حماس تدعو لمواصلة "الحراك" الفلسطيني ضد إجراءات إسرائيل في الأقصى

رام الله - (د ب أ):

دعت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلى مواصلة "الحراك" ضد إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى شرق القدس.

وحثت الحركة في بيان للناطق باسمها في الضفة الغربية حسام بدران على ضرورة "التدخل العاجل للجم الاحتلال عما يفعله في المسجد الأقصى من تغيير في معالمه وفرض واقع جديد فيه".

وقالت الحركة إن "الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد، بتغيير أبرز معالم الأقصى، حيث عمدت جرافاته لإزالة بعض الأشجار والأحجار التي كانت تشكل ممرات للمسجد الأقصى بباب الأسباط".

وأضافت "نحذر من مغبة التعاطي مع ما قام به الاحتلال من إزالة البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ذكية لأن ذلك محاولة لامتصاص الغضب العارم في الشارع الفلسطيني والإسلامي".

وأزالت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم بوابات إلكترونية من أمام مداخل المسجد الأقصى وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات "ذكية" بديلة للبوابات، بحسب مصادر فلسطينية.

وكانت إسرائيل نصبت البوابات الأحد قبل الماضي بعد يومين من شن ثلاثة فلسطينيين هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتل الثلاثة واثنين من عناصر الأمن الإسرائيلي. وقد قوبلت الخطوة باحتجاجات فلسطينية وعربية.