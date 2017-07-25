مصرع شخصين وإصابة 20 بينهم 6 من الشرطة في حادثي سير بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي شخصان مصرعهما بينهما شرطي، وأصيب 18 آخرين بينهم 6 شرطيين، في حادثي سير علي طرق المنيا.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارين من عمليات النجدة الأول بوقوع حادث تصادم، بين 3 سيارات أجرة ميكروباص، ونصف نقل، وملاكى بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغه في شمال محافظة المنيا.

نقلت سيارات الإسعاف الجثتين، والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام، ومستشفى مغاغة المركزى.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من : "حمادة. س" 40 سنة عامل، يقيم مركز سمالوط، و"رمضان. ت " 35 سنة أمين شرطه، مقيم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وأصيب 12 شخصًا آخرين تم نقلهم لمستشفى مغاغة وبنى سويف العام، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابه العامه التحقيق.

وفي البلاغ الثاني أصيب 6 مجندين وأفراد شرطة، إثر إنقلاب سيارة شرطة بالقرب من كمين الصفا، بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا.

وتبين انقلاب سيارة شرطة "بوكس"، وإصابة 6 أفراد شرطة ومجندين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتقلي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابه العامه التحقيق.