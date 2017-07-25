"السفاح" وصديقه يقتلون شابًا ويقطعونه لأجزاء في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أقدم كهربائي وشهرته السفاح، وصديقه الذي يعمل سائق بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، على قتل، شاب في نهاية العقد الثاني من عمره، وتقطيعه إلى عدة أجزاء وإلقائه في مياه البحر اليوسفي بقرية مازورة التابعة لدائرة المركز، بعد اختطافهم له وطلب فدية من والده.

وتلقى اللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغا لها باختفاء شاب يدعى عبد الرحمن أحمد محمد، 19 سنة، صاحب مركز للهواتف المحمولة ويقيم بمركز سمسطا.

وتبين من التحريات الأولية بإشراف العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، تلقي والد الشاب إتصالات هاتفية من مجهولين تفيد باختطاف نجله وطلبهم فدية مالية مقابل تحريره.

وبتتبع أرقام الهواتف المجمولة توصلت الجهود إلى أن وراء الاختطاف كلا من: " م.ح.م"، وشهرته السفاح، 42 سنة كهربائي، و"أ.م.ح"، 39 سنة، سواق" ويقيمان بدائرة المركز.

وبضبط المتهمان وسؤالهما اعترفا باختطاف الشاب مقابل الحصول على فدية من والده، إلا أنه تعرف عليهم بعد اختطافه ما دفعهم إلى قتله وتقطيعه إلى عدة أجزاء بواسطة منشار حديدي، وإلقائه في مياه البحر اليوسفي بدائرة المركز.

وأبلغ المتهمان عن مكان إلقائهم للجثة وجرى العثور عليها بالقرب من قرية معجون، كما عثر بحوزتهم على منشار حديدي وتوكتوك وطبنجة صوت، و2 جردل بلاستيك استخدموها في الجريمة.