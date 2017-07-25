اليوم..افتتاح ملتقى التوظيف الأول ببورسعيد.. وتوفير 7340 وظيفة

كتبت - نورا ممدوح :

يفتتح اليوم الثلاثاء، الملتقي التوظيفي الأول لشباب بورسعيد، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، ويوفر 7340 فرصة عمل.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فان فرص العمل مقدمة من أكثر من 50 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والفنادق والسياحة والصناعات الغذائية، فضلا عن صناعة الأدوية برواتب من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه حسب الخبرة والمؤهل.

كما يوفر الملتقي200 فرصة للتدريب بكبرى الشركات العاملة في مجال الحاويات ومواسير البترول والمياه والصرف الصحي، وينظمه مركز بورسعيد للتعليم "مطرانية الأقباط الأرثوذكس".

وقال "سعفان"، إن الملتقي يأتي في إطار توفير فرص عمل لائقة للشباب والعمل على الحد من البطالة عن طريق تنظيم فعاليات لملتقيات للتوظيف بالمحافظات المختلفة والتي تهدف الى مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها من ناحية أخرى ، مؤكدا أن الملتقيات السابقة التي تم تنظيمها بالمحافظات حققت نجاحات في الإقبال عليها من جانب الشباب.

وأكد الوزير أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة والذي يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدي لأزمة البطالة التى تؤرق المجتمع، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل .

ودعا الوزير الشباب بالإقبال علي ملتقيات التشغيل وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا القطاع شريك أساسي ورئيسي للدولة في إحداث البناء والتنمية حتي يكتسبوا خبره، ويحققوا طموحاتهم.