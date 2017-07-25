هاني رمزي يهاجم اتحاد الكرة: مجاهد يظن نفسه حاكم الجبلاية (فيديو)

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، إنه فوجئ بعدم وجود أي لاعبين في معسكر المنتخب أمس، مشيرًا إلى أنه سيبدأ عمله مع الاتحاد السكندري بشكل كامل عقب مباراة المغرب القادمة.

وانتقد «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موضحًا أنه يظن نفسه أنه الحاكم الأوحد في الجبلاية، معلقًا «يتعامل معنا وكأننا بنشحت منه».

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وأضاف نجم المنتخب الوطني السابق، أن مجاهد قام بطرد طارق السعيد وطارق السيد من إحدى الغرف داخل اتحاد الكرة، موجهًا رسالة: «أقول لأحمد مجاهد أنت لا تضحي بهاني رمزي، ولكنك تضحي بمنتخب مصر الذي لا يكلف اتحاد الكرة جنيهًا واحدًا».