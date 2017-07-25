مرتضى منصور: إيناسيو اعتذر عن تصريحاته.. ونفاوض هذا الخماسي (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دافع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اتهامه بكثرة تغيير المدربين، مشيرًا إلى أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، هرب إلى قطر، وحسام حسن رحل بسبب إشراكه لمحمد عبد الشافي في المباريات وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، قبل انتقاله لنادي الأهلي السعودي، بالإضافة إلى قيامه بسب أحمد حسام ميدو داخل النادي.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن ميدو رحل بعد انتهاء عقده، بينما كان لابد من الاستغناء عن باكيتا، وفيما يخص محمد حلمي، فرحل بناء على طلبه.

شاهد أيضا

وتحدث رئيس القلعة البيضاء، عن الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن ناديه أتم التعاقد مع الثلاثي أحمد داوودا، وصلاح عاشور، وأحمد مجدي، بينما المفاوضات مازالت قائمة لضم محمد فاروق من المقاولون العرب، وثنائي إنبي محمد الشامي، وعبد الله جمعة، وحسين الشحات من مصر للمقاصة.

واستكمل، «أنا مش طايق إيناسيو، بسبب هجومه غير المنطقي، رغم أنه اعتذر لأحمد جلال إبراهيم، واعترف بأن رئيس النادي يسانده».