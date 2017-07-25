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وكيله: يوسف أوباما انتقل إلى فيرنسي البرتغالي رسميًا

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وكيله: يوسف أوباما انتقل إلى فيرنسي البرتغالي رسميًا وكيله: يوسف أوباما انتقل إلى فيرنسي البرتغالي رسميًا

التحرير

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أعلن محمد موسى، وكيل يوسف أوباما، مهاجم وادي دجلة، والزمالك السابق، انتقال اللاعب إلى نادي فيرنسي البرتغالي رسميًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وأوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «إكسترا تايم»، الذي يعرض على قناة «cbc extra»، أن أوباما صاحب الـ22 عامًا، سيسافر إلى البرتغال خلال 48 ساعة، لتوقيع العقود مع فيرنسي، مشيرًا إلى أنه سيرتدي القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.

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وأضاف وكيل اللاعب، أن مسؤولي نادي فيرنسي سألوا فيريرا، وباتشيكو مدربا السابقين عن أوباما، نافيًا أن يكون الدوري البرتغالي خطوة يعود بعدها للنادي الأهلي.

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التحرير

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