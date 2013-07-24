مقتل اثنين فى اشتباكات مسلحة جنوب اليمن

قتل شخصان مساء اليوم الثلاثاء فى تبادل لإطلاق النار بينهما فى مدينة السحيل بمحافظة حضرموت جنوب اليمن وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن مسلحاً يحمل سلاح إلى كان يتجول فى إحدى ساحات مسجد فى المدينة، حيث التقى به شباب وسألوه عن سبب حمله للسلاح فى هذا المكان الذى يمنعوا حمله ضمن خطة فى شهر رمضان.

وأضاف الشهود أن المسلح رد بأنه يريد أن يوافقهم فى منع حمل السلاح ومنع إطلاق النار جوار المساجد حتى لا يؤذون المصلين، وفى أثناء ذلك تبادل إطلاق النار مع شخص آخر موجود فى المكان فأصيبا بجروح بالغة توفى على إثرها الاثنين لاحقاً.

وقد لاقت الحادثة استنكاراً فى أوساط المصلين حيث تعتبر ساحة المسجد مكان لأصحاب البسطات (مناضد العرض) الذين يبيعون الحلويات والمكسرات، ويرتادها الأطفال لشراء ما يحلو لهم من هذه الحلويات.