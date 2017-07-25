وزير الدفاع القطري: مناورات أمريكية تركية قطرية قريبا

القاهرة - (د ب أ):

قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن مناورات عسكرية مشتركة بين القوات القطرية والأمريكية والتركية على وشك البدء في قطر.

وأضاف العطية خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" أنه لا توجد أي حساسية في وجود قاعدة تركية وأخرى أمريكية في قطر.

وأوضح أن العلاقات الأمريكية القطرية قديمة، وأن البلدين يتعاملان كحلفاء، مضيفا أن واشنطن لن تجد بديلا عن قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وكانت قطر أعلنت الشهر الماضي، وفقا لموقع "الجزيرة نت"، أنه تم إجراء تمرين دفاعي أمريكي قطري تحت اسم "نفنى وتبقى قطر ويبقى تميم" بميدان القلايل بحضور العطية.

وقال الوزير القطري إن بلاده ستلجأ إلى الآليات الدولية القانونية في حال لم ترفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر "الحصار" عن قطر.

وأضاف العطية أن الدول التي قررت حصار قطر "فوجئت بأن ألوفا من مواطنيها يعملون ويدرسون ويقيمون في قطر، وتضرروا جميعا". وأكد العطية أن دول الحصار " نست أن الولايات المتحدة دولة مؤسسات وأن تغريدات الرئيس ترامب ليست موقفا رسميا على الدوام".

ووصف الوزير القطري المقاطعة بأنها "طعنة في الظهر بعد عناق وترحيب حظي به الأمير تميم في قمم الرياض مع ترامب".

وكشف أن الدوحة كانت اقترحت حلا سياسيا لأزمة اليمن ولكنها انخرطت في التحالف العربي من باب "انصر أخاك ظالما أو مظلوما".