حسام حسن: لم يُعرض عليّ تدريب المنتخب.. وطموحي كبير (فيديو)

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن أغلبية اللاعبين المصريين يفتقدون الانتماء إلى أنديتهم، مؤكدًا أنه فوجئ بتوقيع لاعب الفريق محمد الشامي، للزمالك.

وأضاف «العميد»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن ناديه كان يحق له الحصول على مقابل رعاية في الثنائي محمد الشامي، وعبد الله جمعة، لأنه نجح في رفع القيمة المالية لهما.

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وعن رفضه تدريب المنتخب الأوليمبي، أوضح «حسام» أنه لم يُعرض عليه تلك المهمة من الأساس، مؤكدًا أن طموحه هو تدريب المنتخب الأول.