بعد اتهامه بـ«التطبيل»| الجندي: لا أصلح لأي منصب.. و«الدكر» يجي مصر

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سخر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من هجوم أحد المواقع القطرية عليه، عقب حلقة الأحد من برنامجه "لعلهم يفقهوم" على فضائية "dmc"، التي تحدث خلالها عن افتعال إسرائيل لأزمة منع الصلاة بالمسجد الأقصى، لحماية مصالحها في فرعها بإحدى دول الخليج.

وتابع الجندى، خلال تقديمه البرنامج أمس: "أنا مذكرتش اسم أي دولة، لأن الشعوب مسيرها لبعضها، والأنظمة السياسية زائلة، وإحنا شعوب مسلمة لن نقتل أو نؤذي بعض".

وتهكم الجندي، على الهجوم الذي تعرض له، من قبل من وصفهم بـ"الجماعات الإرهابية"، لمهاجمته قطر، قائلا: "بتقولوا عليا شيخ السلطان، أمال أبقى شيخ مين إسرائيل؟ أنتوا مجرد أسرى هربتم من بلدكم، وقاعدين في دولة بترعاكم، وعاملين (دُكرة) وبتتكلموا".

وأضاف: "أنا في الحلقة هاجمت كل الحكام العرب، وقولت رأيي براحتي، ولا حد كلمني، ودايما بنتقد وناس كتير بتقول رأيها طالما في حدود الأدب والقانون، مفيش مشكلة، لو أنتم رجالة كنتم تقعدوا في بلدكم وتقولوا رأيكم، لكن الحكاية إنكم بتقبضوا، أنا مش مطبلاتي، أنتم اللي بعتم بلدكم وبتحرضوا على جيش وشرطة بلدكم".

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وأكد الجندي، أنه لا يسعى ولا يصلح لأي منصب في الدولة، وذلك خلال رده على اتهامه بـ"التطبيل" للنظام، قائلا: "ولا هتشوفوني وزيرالأوقاف ولا وكيل وزارة، ولا شيخ أزهر ولا مفتي، كل ده أنا مش عاوزه، ولا أصلح، دول أساتذتنا".

وشدد: "لست طمعان في منصب، عشان كده مش هكون مطبلاتى، أنا مستور بفضل ربنا ومش عاوز حاجة من حد، ولو على النفوذ، مش بأخد حاجة من حد".