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5 عادات يومية تضر ببشرتك.. أحدهم "القهوة" 01:23 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

5 عادات يومية تضر ببشرتك.. أحدهم "القهوة"

كتب - هشام عواض:تحرص النساء على الظهور في شكل رائع دومًا، وأن تكون جميلة وبشرته في صحة ونقية، وذلك باستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المواد.وتقوم بعض النساء بالقيام بعادات يومية تتسبب في إحداث ضرر بالبشرة، ولهذا فيجب التوقف عن تلك العادات لتحصلي على بشرة نقية وجذابة، بحسب موقع "timesofindia".- تناول كميات كبيرة من القهوةتناول القهوة بشكل يومي وخاصة في الصباح عادة يقوم بها أغلبنا، للحصول على النشاط والحيوية، إلا أن تناول كميات كبيرة منها يسرع في شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد. ومن الأفضل احتساء كوبين فقط منها على الأكثر.- الموبايل

أثبتت الابحاث والدراسات، ومنها دراسة أجرتها جامعة "لندن كوليدج" البريطانية عام 2013، أن استعمال الموبايل لوقت طويل يؤدي إلى ظهور حب الشباب بسبب تراكم البكتيريا والجراثيم على شاشة الهاتف نتيجة الاستعمال المتواصل، وتنتقل هذه الجراثيم إلى الوجه مما يؤدي لحدوث البثور والأمراض الجلدية.- عدم إزالة "المكياج" قبل النومبعض النساء ينسيين إزالة "المكياج" قبل النوم أو ربما يحدث هذا بسبب الكسل، لكن هذا له ضرر بالغ على الجلد، حيث تشكل حاجز يمنع الخلايا من التنفس ويسبب ذلك أمراض مختلفة للجلد بالإضافة إلى تراكم الجراثيم والبكتيريا فيها.- الكلورفي الصيف يسبح البعض في حمامات السباحة والتي تحتوي على الكلور لكن هذا الكلور له آثار سيئة على البشرة ويسبب جفافها عن طريق امتصاص الرطوبة منها، لذلك يجب تنظيف الجسم بشكل جيد بمسحوق مناسب لإزالة آثار الكلور بعد السباحة في الأحواض التي يتم تعقيمها به.- العبث بالبثوريحاول الكثير من الذين يعانون من البثور وحب الشباب التخلص منها عن طريق العبث بها ومحاولة إفراغها من محتواها بالضغط عليها، ويؤدي ذلك إلى دفع البكتيريا إلى التغلغل عميقًا داخل الجلد مسببة آثار وندب دائمة، لذلك ينصح بعدم العبث بالبثور واستخدام العلاجات المناسبة التي يصفها الطبيب.

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