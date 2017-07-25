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اليوم.. استئناف "عكاشة " على حكم حبسة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

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مصراوي Masrawy

اليوم.. استئناف "عكاشة " على حكم حبسة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

03:00 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

توفيق عكاشة

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الاثنين، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من الإعلامي والبرلماني السابق، توفيق عكاشة، على حكم حبسة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

كان أحد المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال في بلاغه، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

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