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مرتضى منصور: إيناسيو «مجنون».. ولا يوجد أبناء للزمالك (فيديو)

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مرتضى منصور: إيناسيو «مجنون».. ولا يوجد أبناء للزمالك (فيديو) مرتضى منصور: إيناسيو «مجنون».. ولا يوجد أبناء للزمالك (فيديو)

التحرير

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أبدى ، رئيس نادي ، انزعاجه من انتقادات النجوم السابقين للقلعة البيضاء لفريق الكرة، معلقًا: «الزمالك لا يوجد له أبناء، فهم يظهرون فقط للتقطيع في النادي».

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «ملعب الشاطر» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن الأهلي تعرض للخسارة أمام الفيصلي الأردني ولم يخرج أحد من أبنائه للهجوم عليه، بينما تعادل الزمالك مع الفتح المغربي وخرج أبنائه لتوجيه سيل من الانتقادات.

وتابع رئيس الزمالك، أن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، وجه اللوم على الإدارة بسبب بيعه لبعض لاعبيه، قائلًا: «ده مجنون، هو اللي طلب مني أبيع مصطفى فتحي وباسم مرسي وأيمن حفني وشيكابالا، وكل الكلام ده قدام الجهاز الفني».

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واستكمل منصور، أن إيناسيو يضطهد بعض اللاعبين دون أسباب واضحة، مثل محمد مسعد، وإسلام جمال، وعلى فتحي، وأحمد جعفر، «يبقى مين اللي بيخرب؟».

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التحرير

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