اتحاد الكرة: لن ننسحب من تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

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أعلن محمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رفض مجلس الجبلاية فكرة الانسحاب من تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وقال ابو الوفا في تصريحات صحفية، إن المنتخب سيخوض التصفيات حتى لو رحل هاني رمزي عن قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أنه لايوجد نية للانسحاب من التصفيات اطلاقًا.

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وكان قد كشف مصدر بالاتحاد عن أن هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين اتفق على الرحيل عن قيادة منتخب المحليين عقب مباراتي المغرب القادمتين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحلين 2018 يومي 13 و 18 أغسطس المقبل.