اتحاد الكرة يكشف عن موقفه من رحيل «رمزي» من تدريب منتخب المحليين

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أكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا مانع لدى مجلس الجبلاية من رحيل هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين.

قال عبدالغني في تصريحات صحفية، إنه إذا كان رحيل هاني رمزي بسبب توليه قيادة للاتحاد السكندري فلا مشكلة لدى اتحاد الكرة، موضحًا أن رمزي يعاونه 3 مساعدين مدرب عام ومساعد ومساعد للمساعد، ولم يخطر اتحاد الكرة باستدعاء 34 لاعبًا إلا اليوم الاثنين فقط، وكان يرغب في استدعاء حوالي 26 لاعبًا فقط، مشيرًا إلى أنه ليس من دور أعضاء اتحاد الكرة استدعاء اللاعبين، وكان يجدر بالجهاز الفني للمنتخب أن يقوم بذلك على مدار الأيام الماضية ليكون على علم باللاعبين الحاضرين والغائبين.

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وتابع بأن رمزي عليه أن يقوم باستدعاء لاعبين من أندية مصر بالكامل ومن الدرجة الثانية والمفترض أن يكون دور معاونيه متابعة المباريات في مختلف المسابقات لانتقاء أفضل العناصر.