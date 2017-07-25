مصراوي Masrawy

أبرز 30 رسالة من الحكومة إلى المواطنين خلال مؤتمر الشباب 12:43 ص الثلاثاء 25 يوليه 2017

كتبت- عايدة رضوان:30 رسالة بعثها وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الرابع للشباب، المنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محافظة الإسكندرية، والمقرر انتهائه، الثلاثاء.الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لا نية لرفع أسعار الوقود مجددا.المرحلة الحالية "صعبة" وسنجني ثمار الإصلاح تدريجيًا.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان وصول الصرف الصحي لحوالي 50% من القرى المصرية بحلول 2020.نسارع في ملف العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.نسعى لبناء 150 وحدة سكنية سنويًا.لدينا أكثر من 10 مدن جديدة خلال الفترة من 2014 إلى الآن.نستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة من 7 لـ11% ضمن رؤية 2030.الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لأول مرة 5 كباري على النيل تعمل بشكل جيد.معيار تقدم الأمم "إن الغني يسيب عربيته ويركب مواصلات".جار العمل فى مشروعات للسكة الحديد بتكلفة 13 مليار جنيه.لدينا حجم مشروعات ضخم في الـ5 سنوات المقبلة.الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان بالمعدلات الحالية سنصبح 120 مليونا فى 2030.. ونحتاج وقفة جادة.أسوأ معدل لزيادة السكان من 2011 إلى 2014.انتهينا من إعداد قانون التأمين الصحي الجديد.الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط الحكومة توفر 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمتوسطي ومحدودي الدخل.انخفاض نسبة البطالة لـ 12% بتوفير 828 ألف فرصة عمل.نستهدف إنتاج غاز طبيعي بنسبة 100% بحلول العام المقبل.رفع قيمة التأمين الصحي من 149 إلى 3700 جنيها في 2022.الدكتور هشام شوقي، وزير التربية والتعليم 28 مدرسة يابانية تبدأ العمل خلال أيام.نعد نظامًا جديدًا مبتكرًا للتعليم، وفي نفس الوقت نعمل على تطوير النظام الحالي.الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضيزراعة 250 ألف فدان قطن هذا العام.77 ألف فدان تعديات علي الأراضي الزراعية.نستهدف زراعة نصف مليون فدان قطن خلال 2018.المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة لن يكون هناك أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.سيتم إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الفحم النظيف بمقدار 600 ميجا وات.لم نلجأ لتخفيف أحمال الكهرباء منذ يونيو 2016.42 % من الطاقة في العالم من الفحم النظيف، ولدينا 3 مشروعات قومية للطاقة الكهربية.المهندس طارق الملا وزير البترول سعر صرف الدولار أمام الجنيه، من أهم العوامل في ملف دعم الطاقة والمنتجات البترولية.لم تتم زيادة سعر بنزين 95 لاعتبارات عديدة أهمها تقليل الفجوة في بيع أنواع البنزين.الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية سأتعاون مع الشباب لمواجهة المشكلات والعمل على توصيل صوتهم.تقديم كل سبل الدعم للأفكار المبتكرة، ولدينا مشروعات جديدة نسعى لتطبيقها.

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