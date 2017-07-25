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محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

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مصراوي Masrawy

محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

12:45 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

أبو ظبي - (أ ش أ)
استقبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم الاثنين، الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور الإمارات حاليا.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بالمسؤول الأمريكي وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعراض التنسيق والتعاون بين البلدين في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة التطرف والإرهاب وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد والجنرال جوزيف فوتيل خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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