10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات منذ عام لم تقدم أي أدلة، وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن العقوبات الأمريكية على روسيا تضر دول العالم الثالث، وقال جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، إن "السي آي إيه" لا تسلّح المعارضة السورية فقط، ولكنها تدفع رواتبهم الشهرية أيضًا".

1- ترامب: عام على التحقيقات في التدخل الروسي ولا دليل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 12 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التحقيقات الجارية بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام، "لم تقدم أي أدلة بعد."

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- المتحدث باسم الكرملين: العقوبات الأمريكية على موسكو تضر بدول العالم الثالث

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن موسكو تنتظر القرار النهائي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، مضيفًا: "العقوبات الأمريكية على موسكو تضر بدول العالم الثالث"

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3-المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفيرنا باقٍ في الكويت

المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي - أرشيفية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لا توجد مشكلة في العلاقات الدبلوماسية مع الكويت، وأكد أن السفير الإيراني باقٍ هناك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مؤسس ويكيليكس: الـ"سي آي إيه" تسلح المعارضة السورية وتدفع رواتبها

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في لندن في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

قال جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، إن "السي آي إيه" لا تسلّح المعارضة السورية فقط، ولكنها يدفع رواتبهم الشهرية أيضًا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- سفير فلسطين بأوكرانيا: نرفض أي سلطة إسرائيلية على الأقصى

سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا الدكتور محمد الأسعد - أرشيفية

قال سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا الدكتور محمد الأسعد: "إن ما يجري الآن من مواجهات وتصديات في الأقصى المبارك والقدس الشريف لهو تأكيد واضح وصارم على الرفض الفلسطيني التام لأية سلطة أو إدارة إسرائيلية على الأقصى".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- بابا الفاتيكان: أٌصلي من أجل "الطفل تشارلي" ووالديه

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنه يشعر بأنه قريب بشكل خاص من عائلة تشارلي جارد البريطانية، التي كانت قد أعلنت تخليها عن معركة قضائية للحصول على إذن ليخضع ابنهما لعلاج تجريبي في الخارج، مضيفًا: "أصلي من أجل تشارلي ووالديه".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- نوري المالكي: ناقشت استفتاء كردستان العراق أثناء زيارتي لموسكو

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي - أرشيفية

قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، إنه ناقش خلال زيارته الحالية إلى موسكو مسألة الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراقي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- الرئيس الفنلندي: الحوار مع بوتين "واضح وصريح"

الرئيس الفنلندي سولي نينيستو

وصف الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، حواره المستمر مع الرئيس الروسي بأنه ‏مباشر وواضح، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي مواضيع لا يمكنهما مناقشتها.‏

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- وزير داخلية تونس: لا يمكن لأية دولة مواجهة الهجرة غير الشرعية بمفردها

وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب - أرشيفية

أكد وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، أن المشاركين في الاجتماع الثاني لوزراء داخلية مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة بوسط المتوسط أجمعوا على أنه لا يمكن لأية دولة أن تواجه أو تقاوم الهجرة السرية بمفردها، ولا يجب ترك أية دولة وحدها في مواجهة هذه الظاهرة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- رئيس الفلبين لأمريكا: أعيدو أجراس كنيسية بالانجيجا

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي - أرشيفية

طلب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة ثلاثة أجراس خاصة بكنيسة بالانجيجا التي استولى عليها جنود أمريكيون كغنائم حرب منذ أكثر من قرن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا