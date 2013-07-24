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الحلقة (13) من "البيت بيت أبونا": "نعيمة" تتزوج من "سلمان".. وشقيقتها حزينة على فراقها

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الحلقة (13) من "البيت بيت أبونا": "نعيمة" تتزوج من "سلمان".. وشقيقتها حزينة على فراقها الحلقة (13) من "البيت بيت أبونا": "نعيمة" تتزوج من "سلمان".. وشقيقتها حزينة على فراقها

كتب : سهيلة حامد منذ 46 دقيقة

في الحلقة (13) من مسلسل "البيت بيت أبونا"، استنكر "ناصر" بشدة رغبة والدته "نعيمة" في الزواج من "سلمان"، فيما دافعت شقيقتها "حليمة" عنها وصفعت "ناصر" على وجهه بعد أن هاجم والدته بعنف وتطاول عليها، ثم حكت لوالدته كيف قدمت والدته التضحيات من أجلهم وطلبت منه أن يعتذر لها، فاعتذر "ناصر" لوالدته عن تطاوله.

وبدأت "أمينة" تستشير والدها في أمورها وأصبحت العلاقة بينهما أفضل.

وتزوجت "نعيمة" من "سلمان" وانتقلت معه إلى منزله فشعرت "حليمة" بالحزن لفقدان أختها، فيما ذهب "ناصر" إلى منزل أبيه ليقيم معه.

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