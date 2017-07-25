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تعليم بني سويف تعلن موعد التقديم بالمدرسة اليابانية

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مصراوي Masrawy

تعليم بني سويف تعلن موعد التقديم بالمدرسة اليابانية

12:39 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017

تعليم بني سويف تعلن موعد التقديم بالمدرسة اليابانية

بني سويف ــ أحمد كامل:

عقد ثروت محمد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أمس الإثنين، اجتماعا مع أعضاء لجنة المدارس اليابانية.

وقال "عبد العزيز" -في تصريحات صحفية- إنه سيتم الانتهاء من بناء المدرسة اليابانية قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمعلمين للعمل بالمدرسة خلال أيام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى جانب فتح باب التحويل للطلاب اعتبارا من أغسطس القادم، وذلك ليشمل مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عربي ولغات، والصفين الثاني والثالث الابتدائي لغات فقط.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، موافقة المحافظ على بدء المجموعات الدراسية بالمدارس بدءا من أغسطس القادم، موجها بتشكيل لجنة لبدء حوار مجتمعي وجلسات استماع لطلاب المرحلة الثانوية ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء والمهتمين بالتعليم؛ لجذب الطلاب إلى المدارس، وتشجيع المجموعات الدراسية للتخفيف عن أعباء الأسرة.

وأكد ثروت محمد عبد العزيز على تزويد جميع المدارس الثانوية بـ"السبورة الذكية"، وتوصيل خدمة الإنترنت؛ للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية.

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