بالصور.. اعتصام عمال "أسمنت أسوان" يدخله يومه التاني

أسوان - إيهاب عمران:

لليوم الثاني على التوالي، واصل عمال مصنع أسمنت أسوان اعتصامهم داخل مسجد المصنع؛ للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث الذي تعرض له زملائهم، أمس الإثنين، والذي أودى بحياة عامل، وإصابة 4 آخرين.

وقال "م. ن."، عامل بالمصنع، إنهم يشعرون بخيبة أمل إثر تجاهل الإدارة للحادث، ومحاولة أعضاء مجلس الإدارة إنكاره، دون الاهتمام بمحاسبة المقصرين.

وأضاف "أ. ر."، أنهم مستمرون في الاعتصام لحين التحقيق في ملابسات الحادث، وتعويض أسرة المتوفي والمصابين.

كان اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارا بسقوط مواد حارقة على 5 عمال ومهندس بمصنع الأسمنت بالكيلو 110 بطريق أسوان أبوسمبل.

وأسفر الحادث عن مصرع طارق محمد فتحي 46 سنة، وأصيب طارق محمد نور 48 سنة، مهندس، وسامح محمد محمود 38 سنة، علي إبراهيم عبد الله 47 سنة، وعلي شلبي سلومة 30 سنة، نقلوا إلى مستشفى أسوان الجامعي.