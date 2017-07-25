حول العالم في 24 ساعة
حول العالم في 24 ساعة
12:30 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017
إعداد - عبدالعظيم قنديل:
مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اندلاع هجوم مسلح في سويسرا وانفجارات تهز نيجيريا، إضافة إلى هجوم حركة طالبان الأفغانية على مستشفى.
1- مقتل وإصابة 14 شخصًا بإطلاق نار في باراجواي
عناصر من الشرطة في باراجواي - أرشيفية (أ ف ب)
أعلنت الشرطة في باراجوي مقتل 4 مواطنين برازيليين وإصابة 10 أخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي يقع بالقرب من الحدود مع البرازيل.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
2- قتلى في هجوم لحركة طالبان على مستشفى
مسلحون تابعون لحركة طالبان الأفغانية في باكتي (أ ف ب)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا مستشفى في منطقة معزولة في ولاية غور (وسط) مما أوقع 35 قتيلا.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
3- 15 قتيلا في انفجار بشرق باكستان
حواجز وقيود أمنية حول موقع الانفجار (أ ف ب)
صرح مسؤول باكستاني بأن انفجارا وقع في شرق باكستان ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
4- تفجيران ارهابيان في نيجيريا
تفجير انتحاري في مدينة ميدجور - أرشيفية (أ ف ب)
ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا داخل مخيمين للمشردين في مدينة ميدجوري شمال شرق نيجيريا، إلى 8 قتلى و15 جريحا، وفقا لآخر التقارير الإخبارية في نيجيريا.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
5- اصابات في هجوم مسلح في شافهاوزن بسويسرا
الشرطة السويسرية في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)
هاجم مسلح مجهول المارة في منطقة بمدينة شافهاوزن السويسرية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهما اثنان في حالة خطيرة.
لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا