حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اندلاع هجوم مسلح في سويسرا وانفجارات تهز نيجيريا، إضافة إلى هجوم حركة طالبان الأفغانية على مستشفى.

1- مقتل وإصابة 14 شخصًا بإطلاق نار في باراجواي

عناصر من الشرطة في باراجواي - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في باراجوي مقتل 4 مواطنين برازيليين وإصابة 10 أخرين جراء إطلاق نار في ملهى ليلي يقع بالقرب من الحدود مع البرازيل.

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2- قتلى في هجوم لحركة طالبان على مستشفى

مسلحون تابعون لحركة طالبان الأفغانية في باكتي (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا مستشفى في منطقة معزولة في ولاية غور (وسط) مما أوقع 35 قتيلا.

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3- 15 قتيلا في انفجار بشرق باكستان

حواجز وقيود أمنية حول موقع الانفجار (أ ف ب)

صرح مسؤول باكستاني بأن انفجارا وقع في شرق باكستان ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

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4- تفجيران ارهابيان في نيجيريا

تفجير انتحاري في مدينة ميدجور - أرشيفية (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا داخل مخيمين للمشردين في مدينة ميدجوري شمال شرق نيجيريا، إلى 8 قتلى و15 جريحا، وفقا لآخر التقارير الإخبارية في نيجيريا.

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5- اصابات في هجوم مسلح في شافهاوزن بسويسرا

الشرطة السويسرية في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

هاجم مسلح مجهول المارة في منطقة بمدينة شافهاوزن السويسرية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهما اثنان في حالة خطيرة.

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