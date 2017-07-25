العرب اليوم: مغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية بالأردن وغارات على دير الزور

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، أمس الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها غارات للطيران السوري على دير الزور وتوتر دبلوماسي بين الأردن وإسرائيل، علاوة على اختتام الرئيس التركي جولته الخليجية.

1- طاقم السفارة الإسرائيلية بالأردن يعود إلى إسرائيل

انتشار أمني مكثف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان (أ ف ب)

ذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية أن طاقم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان عاد بالكامل إلى إسرائيل.

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2- حزب الله" اللبناني يسيطر على 80 بالمئة من جرود عرسال

عنصر تابع اميليشيا حزب الله اللبناني في جرود عرسال اليوم (أ ف ب)

تواصلت العمليات العسكرية في جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية، حيث سيطر مقاتلو "حزب الله" على 80 بالمئة من جرود عرسال، بحسب قناة "المنار" التابعة للحزب.

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3- الجيش السوري يهاجم تجمعات لـ"داعش" بدير الزور

غارات للطيران السوري على دير الزور - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن الجيش السوري أن عددًا من وحداته العسكرية - مدعومة بالطيران الحربي - نفذت هجمات ضد تجمعات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة دير الزور ومحيطها، وكبدتهم خسائر بالعتاد، وقتلت العديد منهم، من بينهم الإرهابي الداعشي خالد الناصر زعيم التنظيم بقرية البوعمر شرق مدينة دير الزور.

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4- القوات العراقية تطارد فلول داعش في الموصل

جندي عراقي في الموصل اليوم (أ ف ب)

قال مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إن "خبراء المتفجرات التابعين للجهاز فجروا معملًا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار، والألغام، في طريق قرية بادوش، غربي الموصل، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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5- إردوغان يغادر قطر في ختام جولته الخليجية

الرئيس التركي بعد عودته من الجولة الخليجية اليوم (أ ف ب)

ذكر تقرير إخباري أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، غادر العاصمة القطرية الدوحة في ختام جولته الخليجية التي شملت السعودية والكويت وقطر.

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