دراسة تؤكد فاعلية العقاقير العشبية الصينية المستخدمة لعلاج الخرف الوعائى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تيانجين الطبية فى الصين عن معلومات مهمة ومثيرة بشأن الأدوية والعقاقير الطبية الصينية المستخدمة فى علاج الخرف الوعائى.

وأشار الباحثون أن الأعشاب الطبية الصينية، والتى ظلت تستخدم فى الصين لعلاج الخرف الوعائى منذ آلاف السنين وحتى الآن قد أثبتت فاعليتها فى علاج المرض، وتحتوى تلك الأدوية على المواد الفعالة جنكوبيلوبا "ginkgo biloba" ومادة هيبرزين أ "huperzine A" .

وأكدت التجارب الإكلينيكية التى أجريت على العقار فاعلية هذه العقاقير فى علاج الخرف الوعائى، وذلك عند مقارنة المرضى الذين حصلوا عليه بأقرانهم الذين لم يحصلوا على أى أدوية علاجية، وكما أثبت التجارب أمانها على صحة المرضى ولم تُحدث أى آثار جانبية غير مرغوبة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Neural Regeneration Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.

ويعد الخرف الوعائى "Vascular Dementia" أحد الأمراض الشائعة التى تصيب كبار السن، ويطلق عليه أيضاً الخرف متعدد الاحتشاءات، ويحدث فيه خلل تدريجى بالنظام المعرفى الخاص بالمرضى، ومن أبرز أعراضها ضعف الأطراف وصعوبة الكلام وضيق الخطوات عند المشى، ويصاب الإنسان بتلك الأعراض على حسب المنطقة التى تتعرض للتلف بالمخ.