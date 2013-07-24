أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة تؤكد فاعلية العقاقير العشبية الصينية المستخدمة لعلاج الخرف الوعائى

Google+ Print
دراسة تؤكد فاعلية العقاقير العشبية الصينية المستخدمة لعلاج الخرف الوعائى دراسة تؤكد فاعلية العقاقير العشبية الصينية المستخدمة لعلاج الخرف الوعائى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تيانجين الطبية فى الصين عن معلومات مهمة ومثيرة بشأن الأدوية والعقاقير الطبية الصينية المستخدمة فى علاج الخرف الوعائى.

وأشار الباحثون أن الأعشاب الطبية الصينية، والتى ظلت تستخدم فى الصين لعلاج الخرف الوعائى منذ آلاف السنين وحتى الآن قد أثبتت فاعليتها فى علاج المرض، وتحتوى تلك الأدوية على المواد الفعالة جنكوبيلوبا "ginkgo biloba" ومادة هيبرزين أ "huperzine A" .

وأكدت التجارب الإكلينيكية التى أجريت على العقار فاعلية هذه العقاقير فى علاج الخرف الوعائى، وذلك عند مقارنة المرضى الذين حصلوا عليه بأقرانهم الذين لم يحصلوا على أى أدوية علاجية، وكما أثبت التجارب أمانها على صحة المرضى ولم تُحدث أى آثار جانبية غير مرغوبة.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Neural Regeneration Research"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى التاسع عشر من شهر يوليو الجارى.

ويعد الخرف الوعائى "Vascular Dementia" أحد الأمراض الشائعة التى تصيب كبار السن، ويطلق عليه أيضاً الخرف متعدد الاحتشاءات، ويحدث فيه خلل تدريجى بالنظام المعرفى الخاص بالمرضى، ومن أبرز أعراضها ضعف الأطراف وصعوبة الكلام وضيق الخطوات عند المشى، ويصاب الإنسان بتلك الأعراض على حسب المنطقة التى تتعرض للتلف بالمخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365