رئيس "سياحة النواب": رد الرئيس على أسئلة الشباب واستفساراتهم خطوة إيجابية غير مسبوقة
رئيس "سياحة النواب": رد الرئيس على أسئلة الشباب واستفساراتهم خطوة إيجابية غير مسبوقة
12:28 ص الثلاثاء 25 يوليو 2017
النائبة سحر طلعت مصطفى
كتب- أحمد علي:
أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالمؤتمر الدوري الرابع للشباب الذي يعقد على مدى يومي الاثنين والثلاثاء بمحافظة الإسكندرية.
وقالت "مصطفى"، إن المؤتمر الوطني للشباب من أهم الأحداث السياسية التي تتم في مصر، وهو لقاء مباشر مع أكبر قيادة في الدولة وهذا يعد مكسبًا كبيرًا في حد ذاته لمعرفة الحقائق وما يدور من أحداث داخل البلاد.
وأضافت رئيس لجنة السياحة ، إن القيادة السياسية لديها نظرة مستقبلية صائبة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الشباب يوضح الرؤية السياسية للدولة ويطرح المشاكل وطرق علاجها.
وأضافت أن هذه المؤتمرات لها العديد من المزايا للشباب، وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء للإجابة على جميع أسئلة الشباب والاستماع إلى أفكارهم البناءة خطوة إيجابية لم تحدث من قبل فى تاريخ الرؤساء السابقين لأن الشباب لديهم أفكار جديد تواكب العصر يجب على الدولة تبنيها
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